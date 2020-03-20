‘Her an olabilir’

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Kıbrıs hükümetinin Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edebileceğini; ancak şu an böyle bir karar alınmadığını; tüm olasılıklara karşı planların hazır olduğunu belirtti.

Sözcü, konu üzerinde uzmanların görüşlerinin dikkate alındığını ve siyasetçilerin uzmanların görüşlerini uygulayacağını ifade ederek gelişmelere göre ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğinin olası olduğunu belirterek “ancak şu an böyle bir karar alınmadı” dedi.

Kousios, Ulusal Konsey toplantısının dün Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında gerçekleştiğini ve Rum siyasi parti liderlerine hükümet tarafından Covid-19’a karşı alınan ve gelişmelere göre alınacak olan önlemler hakkında bilgi verdiğini söyledi.