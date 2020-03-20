Maaşlar için ‘özel kredi’

Güney Kıbrıs’ta korona virüs salgını yüzünden ekonomide yaşanan olumsuzluklar yüzünden yeni önlemlerin hayata geçirileceği bildirildi.

Politis gazetesi: “Borç Taksitleri 9 Ay Donduruluyor – Hükümet ve Merkez Bankasından Finans ve Bankacılıkta Cesur Önlemler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankası’nın reel ekonomiye yönelik almayı kararlaştırdığı yeni önlemleri okuyucusuna duyurdu.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu ve özellikle Rum Merkez Bankası’nın reel ekonominin korona virüs salgını önlemlerinden en asgari şekilde etkilenmesini sağlamak amacıyla cesur önlemlere imza attıklarını yazdı.

Avrupa Merkez Bankası’nın aldığı kararların akabinde Rum Merkez Bankası’nın, Güney Kıbrıs’ta faaliyette bulunan bankalara likidite serbestisi getirerek Merkez Bankası’nın gözetiminde olan borçların ana para veya taksiti veya her ikisinin birden ödenmesinin ertelenmesi tavsiyesinde bulunduğu, böylece bankalardan reel sektöre likidite aktarımının hedeflendiği ifade edildi.

Daha kolay kredi

Haberde, önlemlerden etkilenen işletme ve kişilerin maaş, kira ve benzeri ödemeleri için kredi alma koşullarının da kolaylaştırılmasının öngörüldüğü belirtilirken kredilerin faiz oranlarının uygun koşullarda olması yönünde bankalara talimat verildiği de vurgulandı.

Rum Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve Cuma günü Rum meclisine sunulan pakette ise, birçok alanda vergilerin düşürülmesi, ipotekli mallara el konulmasının ertelenmesi ve elektrik fiyatlarında üç aylık süre için yüzde 10’luk indirilmesi gidilmesi gibi önlemler de yer alıyor.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, korona virüs salgınının sonuçlarının önlenmesi kapsamında hazırlanan 700 milyon Euro’luk önlemler paketini onayladığını, Merkez Bankası’nın ise 100 Milyon Euro’luk finansmanı serbest bırakarak Güney Kıbrıs’taki bankalara yönelik beş önlem önerisinde bulunduğunu yazdı.