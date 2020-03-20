İlk yarıyı mumla arıyor

Abdullah ZAİFOĞLU

Ülkemizde de görülen virüs nedeniyle K-Pet Süper Lig’de tüm maçlara ara verildi. Maçların ne zaman başlayacağı da ilerleyen günlerde belli olacak.

Geride kalan 7 haftada takımlarımızdan bazıları istedikleri hedeflere ulaşırken, bazıları bu hedeflerinden çok uzakta kaldı.

Batı bölgesi takımlarımızdan Baf Ülkü Yurdu ilk yarıdaki başarısının çok uzağında kaldı. İlk yarıda oynanan 15 maçta 24 puan toplarken bu yarıda geride kalan 7 maçta sadece 4 puan alabildi. Devre arası transfer döneminde A.Hatay ve Azat gibi önemli oyuncularını kaybederken onların yerine istedikleri transferleri yapamadı.

Yedek kulübesi de tamamen gençlerden oluşan Baf Ülkü Yurdu’nda yabancılardan beklenen verim de gelmeyince ligin ikinci yarısına çok kötü bir başlangıç yaptılar. İlk 5 maçta puan alamazken 7 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 14 gol görmüştü. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrasında ne oluyoruz diye farklı sesler çıkmaya başladı.

Teknik adam değişikliğine gitmeyen takımlardan biri olan Baf Ülkü Yurdu Gökmen Davutoğlu ile yoluna devam ediyor.

Son 2 maçı kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak 1 beraberlik 1 de galibiyet alarak puanını 28 yaptı ve bu haftalar adına derin bir nefes aldı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 4 puan alırlarken 4 gol atıp 14 gol yediler. Aldıkları 4 puanın tümünü kendi evinde alırken deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti. Buna karşın son 2 maçında gol yemediler.

Kendi evinde oynadığı 4 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 3 gol atıp 7 gol yedi. Deplasmanda oynadığı 3 maçı kaybederken 1 gol atıp 7 gol yedi. Bu devrede oynadığı 7 maçın 4 tanesinde gol atamadılar.

Baf Ülkü Yurdu’nun ikinci yarıda oynadığı maçlar:

Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu: 3-1

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir: 0-3

T.Ocağı-Baf Ülkü Yurdu: 2-0

Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü: 2-4

Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu: 2-0

Baf Ülkü Yurdu-Göçmenköy: 0-0

Baf Ülkü Yurdu-K.Kaymaklı: 1-0