İtfaiyecilere  taş yağmuru 

Corona virüsüne karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Lefkoşa’da cezaevi önünde izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan mahkûm yakınları Erdal Arslan, Hasan Arslan, Özgür Arslan, Hasan Topaloğluları, Hasan M.Topaloğluları Hüseyin Topaloğluları, Hüseyin A. Topaloğluları, Ferdi Devecigiller, Hüseyin Özsakallı’nın ardından Ahmet Karacuva ve Gülcan Enginpınar da tespit edildi.

Enginpınar küçük çocuğu olduğu için dava okunup serbest bırakıldı.

Böylelikle eylemle ilgili gözaltına alınan 12 kişiden ikisi dava okunup serbest bırakılmış oldu.

Diğer 10 zanlı da dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların eylemde ateş yaktıkları, söndürmeye çalışan itfaiye memurlarına taş attıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 15 Mart 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nin önünde izin almadan eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, tüm zanlıların suçüstü tutuklanarak Atatürk Meydan Karakol hücresine yerleştirildiklerini ifade etti.

Görevli memurlara taş attılar

Polis, zanlı Cemaliye Topaloğluları'na bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için ise yazılı dava tebliği yapılıp ilerde mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakıldığını belirtti.

Polis, 9 zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde aranan zanlılar Ahmet Karacuva ve Gülcan Enginpınar’ın da tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ahmet Karacuva’nın tutuklandığını, Gülcan Enginpınar'ın ise bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için yazılı dava tebliğ edilip şubeden gönderildiğini belirtti.

Polis, ayrıca kamera görüntülerinin incelendiğini, ateş yaktığını, söndürmeye çalışan itfaiyecilere ise taş atarak darp suçunu işlediklerini de belirtti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 10 zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalanması şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 12:00