Irina Shayk’tan çevre mesajı

Rus model Irina Shayk bir marka için verdiği röportajda çevreci modaya hayran olduğunu söyledi ve ekledi: Gezegenimizin geleceğini düşünmeliyiz yoksa yarınlarımız olmayacak. Her insan önce evinden başlamalı.

Irina Shayk, yüzü olduğu Intimissimi'nin çevre dostu, sürdürülebilir kumaşlardan tasarlanan koleksiyonu için verdiği röportajda çevre bilinci ve çevreci moda hakkında konuştu.

- Moda ve sürdürebilirlik arasındaki bağ sizce nedir?



Moda günümüzde beklenmedik form ve şekillerden ilhamını alıyor. Geri dönüştürülmüş materyellerin kullanılması beni çok sevindiriyor. Birçok marka da gerçek deri ve kürk kullanmayı çoktan bıraktı.

- Çevreci modaya bakış açınız nedir?

Aslında çok büyük bir hayranıyım. Modern modanın getirdiği çevreci deri veya doğayla dost materyellerin kullanılması çok hoşuma gidiyor.

- Sürdürebilirlik konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz?

Her insan önce evinden başlamalı. Ben de plastik şişe almıyorum. Kutulanmış su almaya özen gösteriyorum. Poşet kullanmamak için elimden geleni yapıyorum. Her şey küçük adımlarla başlar ve zamanla önem kazanır.

