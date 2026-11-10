Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı kaynakla KKTC’de üretim, yatırım ve istihdamın desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen 2026 Faiz Destekli Kredi Programları kapsamında reel sektöre toplam 300 milyon TL kredi imkânı sunuluyor. Yıllık yüzde 20 faiz oranıyla kullandırılacak krediler için başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın KKTC genelindeki şubelerinde devam ediyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi koordinasyonunda yürütülen programlar, esnaf ve hizmet, turizm ve tarım sektörlerini kapsıyor.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından 109,8 milyon TL faiz desteği sağlanıyor. Kredilerin yıllık yüzde 40 olarak belirlenen faiz oranının yarısı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanırken, işletmelere yansıyan yıllık faiz oranı yüzde 20 oluyor.

36 ay vadeyle kullandırılacak kredilerde üst limitler sektörlere göre belirlendi. Buna göre esnaf ve hizmet sektörü için 500 bin TL, orta ölçekli turizm işletmeleri için 2 milyon TL, tarım sektörü için ise 600 bin TL kredi imkânı sunuluyor.

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan programa başvurular sürerken, destekten yararlanmak isteyen esnaf, çiftçi ve turizm işletmecileri Halkbank ve Ziraat Bankası’nın KKTC genelindeki şubelerine müracaat edebiliyor.

Kredi koşulları, uygunluk kriterleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi alınabilecek programda, başvuruların değerlendirilmesi ve kredilerin kullandırılması ilgili bankalar tarafından programın usul ve esasları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Faiz desteğiyle işletmelerin finansman maliyetlerinin azaltılması, faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üretim kapasitelerini artırmaları ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Toplam 300 milyon TL tutarındaki kredi imkânının KKTC reel sektöründe üretimin devamlılığına, yatırımların artırılmasına ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

