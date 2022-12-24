Farkla kazanmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa’da “Büyük Buluşma” adı altında etkinlik düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk ve belediye meclis üyesi adaylarına destek için yapılan etkinlik mitinge dönüştü.

Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verildi.

Gecenin açılış konuşmasını UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptı.

Üstel: Kim ne derse desin aldırmıyoruz

Büyük bir coşku ve alkışlarla kürsüye gelen Başbakan, UBP Genel Başkanı Üstel, Gazimağusa’nın Kapalı Maraş’tan dolayı büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Gazimağusa’daki seçimi kazandıklarını ama buradan hükümetin adayı olan Dr. Erdal Özcenk’in sandıktan farkla çıkması gerektiğini vurgulayan Ünal Üstel, sözlerine şöyle devam etti.

“Muhalefet, Anavatan Türkiye ile ortaya koyduğumuz yeni Kıbrıs politikamızın tersini savunuyor. Biz artık iki eşit egemen devlet var diyoruz. Maraş’ı açacağız diyoruz. KKTC güçlenecek, dünyadaki yerini alacak diyoruz. Ama muhalefet bunların tümüne karşı. Çünkü ülkemizin gelişmesini istemiyorlar, bizi federasyon ile Rum’a yama yapmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz”

Etkinlikte; DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Başkanı Erhan Arıklı da birer konuşma yaptı.

Özcenk: Seçimi kazanacağız

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk de seçimi kazanıp Gazimağusa halkının hak ettiği çağdaş belediyecilik hizmetlerini vereceklerini söyledi.

