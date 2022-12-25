Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Konya’da gerçekleştirilen belediye başkanları buluşmasında bir deklarasyon yayımlandı.

Millet İttifakı'nın CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun öncülüğünde 39'uncu buluşmasını Konya'da gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası olan 2 günlük buluşmanın sonunda 11 büyükşehir belediye başkanı ortak deklarasyon yayımladı. Düzenlenen basın toplantısında deklarasyon, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

“Şantajı kabul etmeyeceğiz”

Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi, iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının, hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu anti-demokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere, kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vehametini ortaya koymaktadır.

Mevcut rejiminin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

“Bu karar da Türkiye'yi rotasından çeviremeyecek”

Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha; devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz: Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayan birçok hukuksuzluk ve birçok anti-demokratik müdahale gerçekleşti.

Bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak bertaraf oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasal mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. Bu karar da Türkiye'yi rotasından çeviremeyecektir.

Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir.

