Turizm'de Sürdürülebilir bir strateji izlenmeli

Bazen geçmişte Devlet-i Ali'ye 'de görev yaparken neleri amaçlamış ve başarmıştık diye eski basını araştırırım.

Sevgili Ali Cansu kardeşimin o dönemlerde Kıbrıs gazetesi adına benimle yaptığı bir röportaj gözüme çarptı . Bu güzel röportaj içerisinde neler vardı noktası,virgülüne dokunmadan bir bakalım . ( İsteyen Google'dan bulabilir )

" Doç. Dr. İsmet Esenyel ülke turizminde 2017’ye göre 2018’de yüzde 13 ile 15 arasında büyüme beklediklerini " söyledi. Esenyel, turizmde, 2017 yılında ciddi anlamda atılım gösterdiklerini, 2018’in de çok iyi geçeceği yönünde ümitlendiklerini kaydetti.

Bunun temellerinin sürdürülebilir bir turizm politikasından geçtiğini ifade eden Esenyel, ‘Yaptığımız anket araştırmalarında adamızı ön plana çıkaran güvenlik, fiyat istikrarı ve alınan hizmet gibi üç önemli unsur öne çıkmıştır. Bu amaçla tarih ve kültür varlıklarını dış dünyaya tanıtma çabalarını artırdık’ dedi. Bugüne kadar turist getirmekte zorlandıkları ama istatistiklere baktıkları zaman geçmiş yıllara göre çok iyi bir ivme kazanan Baltık ülkeleri olan Nordik ile İskandinav ülkelerine çok ciddi yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizen Esenyel, “Turizmde artık bölgesel özelliklerimizi ön plana çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Fuarlarda artık Kıbrıs’tan dünya markası olan farklı temalar işleyerek bu temaları parlatacağız şeklinde konuştu.”

“Bir milyon rakamı gerçekleşecek”

Bu yıl ülkemizdeki doluluklar, gelen kişi ve geceleme sayısında tüm pazarlarda büyük artışlar olduğunu anlatan Esenyel, “Yıllardır psikolojik rakam olan 1 milyon konaklamalı turist, bu yıl gerçekleşecektir” dedi.

“Rumlar büyümemizi hazmedemiyor”

Esenyel, Güney Kıbrıs’a Larnaka’dan giriş yaparak ülkemizde konaklamak isteyen İsrail ve üçüncü dünya ülkelerinden turistlere çıkartılan sorunlarla ilgili bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Esenyel, KKTC’nin tüm organları ile gerekli temasları yaparak Rumların bu haksız rekabeti ile insanlık dışı davranışlarını dünyaya açıklama ihtiyacı duyduklarını kaydetti.

“Biz bir kez daha gördük ki turizm sektörü dünyanın en önemli sektörüdür. Turizm öyle bir ekonomi oluşturuyor ki KKTC’nin küçük ekonomik hacmine büyük kazanımlar sağlıyor” diyen Esenyel, esnafından restorancısına ve otelcisine kadar herkese geçim imkanı sağlayan bir sektör haline geldiği için Rumların bu büyümeyi hazmedemediklerini ve kontrol edemedikleri güzel gidişatın önüne set çekmek istediklerini söyledi.

“Rumlar başaramayacak”

Rumların bunu başaramayacaklarını da kaydeden Esenyel, adamızda bulunan TC mali protokol heyetine bu konuyu aktardıklarını ifade eden Esenyel, “Açılımlarımızı çok sıcak karşıladılar. Bunun güzel bir yol haritası ile aşılacağı müjdesini de aldık” dedi.

Turizmde de TC’nin her zaman yanlarında olduğunu anlatan Esenyel, üçüncü dünya ülkelerinden adamıza gelip engellenmeye çalışılan turistlerin Türkiye üzerinden KKTC’ye gelmesi için A ve B planlarının mevcut olduğunu belirtti.

Rumların ülkemize gelecek turistleri engelleme çabalarına karşılık kendilerinin de bazı adımlar atarak bunları engelleyeceklerini ifade eden Esenyel, şöyle devam etti:

“İsrail’den Larnaka üzerinden adamıza gelecek ve engellenen yolcuları, Antalya ve Adana üzerinden getireceğiz. Bu rotalar da yerine oturacak. Bunların giderlerini TC ile birlikte çözeceğiz. Bunun son şekilleri yapılıyor.”

Turizmde sektörle birlikte ilerliyoruz

Turizmde sektörle birlikte hareket ederek doğru siyasetin yerli yerine oturtulması gerektiğini anlatan Esenyel, “Biz yaparız olur” mantığının dışında hareket ederek turizm politikasının sektörel ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılarak yapıldığını belirtti.

Bugün gelinen aşamada Turizm Bakanlığı’nın yaptığı her açılımın ardından sektör ile sivil toplum örgütlerinin emeği olduğunu da kaydeden Esenyel, atılan adımların onlar tarafından da desteklendiğini söyledi.

Özetleyecek olursak;

Evet , yıllardır konaklamalı turist sayısı Bir milyon rakamını 1976 dan sonra ilk kez aşmıştı. Turizm gelirleri 850 Milyon USD üzerine çıkmıştı . Turizm sektörü ile doğru adımlar atan Turizm ve Çevre Bakanlığı ülke adına güzel bir istikrar yakalamış , Güneyden Turist akışı ile konaklamalar teşvik edilerek artırılmış ve ( Türkiye'den 1 Milyon Turist ) dışında, diğer önemli büyüme ve hedefler tutturulmuştu. Bütçe dikkat edin yüzde 2.6 dan yüzde dört hedeflenmekte idi. Bugün bütçe yüzde bir nokta dört e düşürülmüş durumda.

Hani bazen laf kalabalığı ile softa şaşırtması içerisinde olanlar için yukarıdaki tam da 2018 yılına girilir iken güzel bir kanıt olduğu için bu söyleşiyi paylaşmak istedim.

Turizm bacasız sanayii ise , gereği ancak hedef büyüterek sağlanabilir. Aksi çok ama çok zor.