‘Ulusal haysiyetim müsade etmedi’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununu çözmeyi, “Türkiye’nin Kıbrıs’ı veya Kıbrıs Cumhuriyeti’ni veya evrimleşecek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni federal bir rejime çevirmekteki ısrarı yüzünden” başaramadıklarını savundu. Anastasiadis, “Ulusal haysiyetim Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını kalıcılaştıracak çözümü kabul etmeme müsaade etmez” dedi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı sıfatıyla geçirdiği bu son Noel bayramında, RMMO ‘Kostakis Pandeli Kışlasını’ ziyaret eden ve kışla içerisinde oluşturulan subay kulübünün açılışını yapan Anastasiadis’in bu vesileyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Konuşmasında “Nikiforos”un (Muzaffer) kayda değer tek tatbikat olduğu dönemlerin tamamen eskide kaldığını söyleyen Anastasiadis, yarı-profesyonel olmasına rağmen modern, silahlandırılmış ve kalifiye bir ordu olarak bölge ve AB ülkeleri ve hatta ABD ile ortak tatbikatlar icra ederek savaş kabiliyetine farklı bir boyut kazandırdığını söyledi.

Silahlanma programlarının da buna paralel ilerlediğini belirten Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağını savunmaya, elbette diyalog yoluyla barışçıl ve BM kararlarına dayalı çözüm bulmaya çalışıyoruz. Artık işgalin son bulmasını, modası geçmiş garantilerin son bulmasını ve AB ilke ve değerlerinin uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturamamanın ağırlığını taşıdığına işaret ederek, bütün çaba ve gösterdiği iyi niyete rağmen Türkiye’nin, “modası geçmiş politikalarda, Kıbrıs’ı –veya Kıbrıs Cumhuriyeti’ni veya evrimleşecek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni federal bir rejime çevirmekte, kendi kontrolü altındaki bir manda haline getirmekte” ısrar ettiğini savundu.

Anastasiadis, “böyle bir şeyi imzalamaya veya Crans Montana’da Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını kalıcılaştıracak çözümü kabul etmeye ve Kıbrıs Helenizmi'nin var oluşunu şüpheye düşürmeye ne ulusal haysiyetim, ne de Helen ve Kıbrıs kökenim müsaade eder” ifadesini kullandı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis “bugün 20’den fazla silahlanma programı yürüttüklerini ve son 20 yılın en yüksek silahlanma bütçesine sahip olduklarını” söylerken, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, RMMO personelinin “muteber ulusal güç unsuru olmak için eğitim aldığını” belirtti.