Şartlar daha çok çalışmayı zorluyor

Pazar Sohbeti

Cemre AKAR

‘Caramel’ markasıyla çikolata çeşitlerini halkımıza sunan şirket direktörü Özden Çıraklı, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini atlatmakla birlikte, enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarıyla mücadele edildiğini söyledi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Çıraklı, yurt dışına ihracat konusunda adım attıklarını ve bu yönde çalıştıklarını belirtti.

Soru: Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyebilir misiniz?

Yanıt: Bu süreçte pandeminin etklileri giderek azaldı, hatta şu an yok denecek gibi. Pandemiden ziyade içinden geçtiğimiz ekonomik durum pandeminin önüne geçti de denebilir.

Pandemi dönemi alışkanlıkların değişmesi bazı durumlarda bizleri zorluyor, ancak genel olarak ülkede nüfusun tekrar artması ve hayatın normale dönmesi ile piyasada bir canlanma oldu.

Soru: Enflasyondan kaynaklanan fiyat artışları sizi nasıl etkiliyor?

Yanıt: Son bir senedir yaşanan enflasyon bizi bayağı zorlamaya ve yormaya başladı. Kalitemizi bozmadan alternatifler yaratmak için çok ciddi bir mesai harcamamız gerekiyor. Özellikle ambalaj malzemelerinde enflasyonun üstünde de artışlar oluyor. Bu süreçte misafirlerimizi de zorlamamak için kar marjlarımızı en düşük seviyelerde tutmaya çalışıyoruz.

Yılbaşı yoğunluğu

Soru: Yılbaşı nedeniyle işlerinizde yoğunluk yaşanıyor mu?.?

Yanıt: Tabii ki yine eski yılbaşı dönemleri gibi değil, ancak hem iş olarak hem de emek olarak ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız.

Soru: 2023 e girerken Caramel markasının geldiği nokta nedir?

Yanıt: Bu süreçte üretim çeşitliliğini artırıp, fabrikamızda / üretim atölyemizde yenilemeye gitmiş durumdayız. Hem önceki yıllardan gelen hem de yeni ekipmanlarla üretim kapasitemiz günde bin 500 kilonun üzerine çıkmış durumdadır. Yeni sene ile birlikte son yıllarda devamlı gelen yurt dışı taleplerini karşılamak için ihracat amaçlı bir projeye giriyoruz.

Soru: Sektörün öncü firmalarından biri olarak sektörle alakalı söylemek istediğiniz neler var?

Yanıt: KKTC içerisinde sektörümüz gelişmekte ve büyümekte olan bir sektör. Tabii ki bilgi eksikliğinden kaynaklı bilgi kirliliği de maalesef çok. Gerçek çikolata üretiminden, saklanmasından ve sunumuna kadar çok hassas bir ürün olup her yerde satılması uygun değildir. Çikolatalarda maliyet düşürmek için içerisine farklı maddeler konulmakta veya şeker oranları artırılmaktadır, bu da çikolatanın ana özelliklerinin değişmesi anlamına gelmektedir. Elbetteki bu tarz çikolatalarında piyasada bir alıcısı ve hedef kitlesi vardır, ancak bu tarzda ürünlerle üst segment çikolatacılarla kıyaslanması doğru olmayacaktır.

Pastelli üzerine yoğunlaşma var

Soru: Bu yıl, yeni yıl için farklı ürünler çalıştınız mı?

Yanıt: Mağazamızda yüzlerce çeşit çikolata ve yine onlarca paketleme malzemesi olduğundan bu sene de her sene olduğu gibi bu döneme özel ambalajlar üzerinde çalıştık. Çok özel paketler tasarladık. Üretimde ise bu sene Kıbrıs’a özgü ürünlerimizi çikolata ile buluşturmayı hedefleyerek çikolatalı pastellinin üzerinde yoğunlaştık. Yine daha önce üretmiş olduğumuz doğal gıda boyaları ile tek tek boyanan art serisi alkollü çikolata serimize yeni çeşitler ekledik.

Soru: Daha çok hangi ürünlere ağırlık verdiniz?

Yanıt: Kıbrıs’a özgü ürünlerin çikolata ile uyumu üzerinde devamlı çalışılmaktayız.

1979 yılından beri sıfırdan çikolata üreticisi olarak, çikolatanın tüm kimyasını bilen ve ruhunu yaşayan bir firmayız. Kullandığımız tüm hammaddeler en üst kalite hammaddelerdir. Hem ürettiğimiz hem ithal ettiğimiz ürünlerde sadece gelen malzemenin/çikolatanın menşesi değil, ürünün kalitesi de bizler için en hassas noktadır. Kaliteden, sağlıktan ve dürüstlükten ödün vermeden, en kaliteli çikolatayı üreterek ileriki nesillere de taşımak ailemiz için çok önemlidir.