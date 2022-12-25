Noel öncesi kanlı saldırı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin Herson kentinde sivilleri hedef aldığı saldırısında çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise saldırıya ilişkin kan donduran görüntüleri paylaştı.

Rus ordusunu Ukrayna’da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, “Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir.” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022, 02:42