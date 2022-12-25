Kültürler kaynaştı

TUFAD Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi katkılarıyla, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar idaresi desteğiyle düzenlenen Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 9. Halk Dansları Şöleni kapsamında adamıza gelen grupları konuk etti.

YDÜ Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da, 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen gösteriler ardından TUFAD kendi lokalinde yemekli bir davet düzenledi. Kültürler buluşmasına dönen yemek organizasyonuna Kırgızistan Halk Dansları ekibi ile İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi katıldı. Ekip elemanları, kapıda zeytin tütsüsü ile karşılandı. Yemek ikramları ardından gruplar kendi yörelerine ait danslarını sergiledi. Karşılıklı verilen hediyelerle güzel bir etkinlik son buldu.

