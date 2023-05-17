Felaket üstüne felaket

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu ile Akdoğan’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir can kaybı olurken, 22 yaşındaki genç ağır yaralandı. Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumu’na ait arpa ambarları önünde meydana gelen feci kazada, Avtepe köyü sakinlerinden 54 yaşındaki Cengiz Serdahoğulları yaşamını yitirdi. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Dörtyol yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ise 22 yaşındaki Çağrı Köroğlu ağır yaralandı.

Kamyonun altında kaldı

İlk kaza dün saat 15.45’te Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumu’na ait arpa ambarları önünde meydana geldi.

Polisten elde edilen bilgiye göre; 46 yaşındaki sürücü Ahmet Mirka, dikkatsizliği sonucu yönetimindeki TZH 429 plakalı kamyon ile Cengiz Serdahoğlu’na çarptı, ardından sağ teker ile üzerinden geçti. Kaza sonucu Cengiz Serdahoğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis bölgeyi kordon altına alarak inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından, Serdahoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ahmet Mirka’nın bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Araç takla attı, 22 yaşındaki genç ağır yaralandı

Akdoğan’daki olaydan 5 dakika sonra Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Dörtyol köyü yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre; saat 15.50 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, 22 yaşındaki Çağrı Köroğlu yönetimindeki RL 173 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç Çağrı Köroğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Köroğlu yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.