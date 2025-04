‘First Lady’ krizi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eli Sibel Tatar’ın türban kriziyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Arıklı, bu açıklamaların birçok kişiyi açmaza düşürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ciddi zarar verdiğinin de bilinen bir gerçek olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı, netice itibarıyla Sibel Tatar’ın da KKTC’nin sıradan bir vatandaşı olduğunu vurgulayan Arıklı, her vatandaş gibi onun da fikirlerini açıklama hürriyetine sahip olduğunu ifade etti.

Takiyye yapmadan düşüncelerini ifade ettiği için belki de takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, bu açıklamaların birçok kişiyi açmaza düşürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ciddi zarar verdiğinin de bilinen bir gerçek olduğunu kaydetti.

“Mütedeyyin vatandaşlar şimdi şöyle düşünüyorlar; ‘Ersin Tatar’a oy verelim vermesine ama, bizim oyumuzla Sibel hanım first leydi olmaya devam mı edecek?’” diyen Arıklı, bunun ciddi bir açmaz olduğunu dile getirdi.

YDP olarak önümüzdeki günlerde parti yetkili kurullarını toplayıp cumhurbaşkanlığı konusunu değerlendireceklerini belirten Arıklı, şahsi kanaatini ise şu sözlerle ifade etti:

“Sibel hanımın fikirleri kendini ilgilendirir. Sayın Tatar‘ın bu konudaki görüşünü biliyoruz ve duruşunu takdir ediyoruz. Sibel hanımın fikirlerinin ceremesini Sayın Tatar‘a ödetmek doğru bir yaklaşım olmaz. Mütedeyyin vatandaşlar dini bütün insanlardır. İslam’da, her koyun kendi bacağından asılır. Kimse kimsenin vebalini ödemez.”