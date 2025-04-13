Bitsin artık

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’daki İren Küçük Ortaokulu’nda başlayan türban krizinin, kıyafet tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla tırmanışa geçmesi halkın tepkini çekiyor. Vatandaşlar, günlerdir devam eden tartışmaların, gerçek gündemin önüne geçtiğini belirterek, bunun üzücü olduğunu söylüyor ve ilgili tüm kesimlere uzlaşı çağrısı yapıyor.

Dövizdeki yükselişin, piyasaya fazlasıyla yansıdığını ve fiyatların tırmanışa geçtiğini söyleyen vatandaşlar “bizim ana sorunumuz fiyatlardaki artışlar ve pahalılıktır. Geçinmekte zorlanıyor, yetkililerin önlem almasını istiyoruz” diyerek, gerçek gündeme dönülmesini istiyor.

Ne dediler…?



Gonca Tombul

“Başörtüsü meselesi ile ilgili yaşananları bazı yerde hoşgörülüyüm bazı yerde yanlış görüyorum. İnsanlar çok sıkıntılıdır ve hayat şartları çok zorlaştı. Geçim sıkıntıları her geçen gün artıyor ve ülke gündeminin ekonomi olması gerekirken bir türban meselesi aldı gidiyor.”

İlhan Kurt

“Son zamanlarda gündem değiştirildi. Bu durum ortamı germekten başka bir şey değil ve doğru bulmuyorum. Döviz yükseldikçe piyasada fiyatlar artıyor. Ülkede gündem pahalılık ve ekonomi olması gerekirken tek sorun başörtüsüymüş gibi bir algı yaratılıyor. İnsanların geçim sıkıntılarına baksınlar da sonra diğer işlere bakarlar.”

Talat Onar

“Suni gündemler yaratılıyor. İşlerini bıraktılar ve suni problemler yaratmaya çalışıyorlar. Ülkenin gündemi güvenlik, trafik, ekonomi olması gerekirken sanki başörtüsü ülkenin en önemli sorunuymuş gibi davranılıyor. Yetkililerden de artık bir şey beklemiyoruz çünkü hiç bir şey olacağı yoktur.”

Ziya Kasapoğlu

“ Okullarda bir kıyafet düzeni vardır ve buna herkes uymak zorundadır. Ekonomik sıkıntılar, yapılan zamların konuşulması gerekirken başörtüsü her gün konuşuluyor. Döviz yükseldikçe halkın alım gücünü kaybetmesi gündemde olmalıdır.”

Serap Kasapoğlu

“Son günlerde yaşananları büyük bir hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Gündemin değişmesini büyük bir arzu ile bekliyorum. Bu ülkede gündem geçim sıkıntısı ve eğitim olmalıdır. Eğitim istenilen seviyede mi ve akran zorbalıklarına karşı gündem oluşması gerekirken gailemiz başörtüsü olmamalıdır. Gailemiz gençlerimiz ve geleceğimiz olmalıdır.”

Deniz Öneş

“Son zamanlarda yaratılan suni gündemler hiç hoşuma gitmiyor. Dilerim bunlar son bulur. Kıbrıs Türk halkı kaliteli ve güzel insanlardır onların Atatürk’ün yolundan ayrılmamalarını dilerim. Bugün ülke gündemi ekonomi, ülkeye turist getirilmesi, altyapıların nasıl düzeltilmesi olmalıydı. Ülke ne siyasi olarak, ne ekonomi olarak ne de turistik olarak iyi durumda değildir. 1980’den sonra Kıbrıs bambaşka boyutlara ulaşmıştı. Biz Türkiye’den 10 yıl ilerideyken bugün 10-15 yıl gerisine düştük.”

Banu Abul

“Bu ülkenin gündemi çukurlarından kurtulamadığımız yollar, Türkiye’den gelen paranın nereye harcandığı, yürüyüş yollarının düzeltilmesi, virane görünümümüm ortadan kaldırılması, ülkeye gelen turistlerin sıvası dökülmüş yapılar görmesi yerine rengarenk binaların oluşturulması, sokakların daha düzenli olması gerekiyordu.”

Raif Muhtaroğlu

“Son zamanlarda ülke gündemi değiştirilerek yaşananlar hiç hoş olaylar değildir. Bizi çok incitiyor ve her geçen gün artması nedeniyle huzursuz oluyoruz. Ülke gündemi yabancılar olmalıydı. Yabancılarla ilgili illa ki bir el uzatılmalı ve bunlar konuşulması gerekirken biz boş konularla uğraşıyoruz. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi lazım.”

Ali Sadetoğlu

“ Başörtüsü krizini yaratanlara karşıyım. Örtülü ve edebi ile yaşayan insanlarla uğraşmak doğru değil. Ülkenin gündemi başörtüsü olmamalıydı. Ülke gündemi bugün ekonomi ve eriyen paramız ve tabi ki daha birçok sıkıntı olmalıydı.”

Mehmet Erüreten

Çok ciddi başka sorunlar var ama maalesef hem siyasi yapı hem de sosyokültürel yapı burada farklı konjektörleri bir araya getirerek bizi farklı gündemlere taşıyor. Aslında Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara kanmamamız lazım. Bizim kendi öz benliğimizi ve çocuklarımızın geleceğini ile son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili neler yapılabilir konuşmamız gerekirken suni gündemlerle çok farklı yönlere kanalıze ediliyoruz. Babalarımız, annelerimiz uyanamadı bundan sonra biz gençler ve çocuklarımız güzel bir gelecek kendi kendilerine inşa ederler diye umut ediyorum.”

Kadri Karaaştı

“ Herkes istediği gibi giyinebilir ancak okullarda kabul edilmez çünkü okulların kendi kıyafetleri vardır ve bu kurala herkes uymalıdır. Ülkenin bundan daha önemli sorunları var. Ekonomi çok kötü ve buna ağırlık vermeleri gerekiyor.”

Erol Canselen

“Burada yaşanılan başörtüsü krizini doğru bulmuyorum. Herkesin dini inancı kendinedir ama okulların kıyafet tüzüğü vardır ve buna herkes uymak zorundadır. Okulun dışında kim ne isterse takabilir. Ülkenin türban meselesinden çok daha önemli konuları vardır ve bunların başında da ekonomi geliyor. İnsanlar geçinemiyor, asgari ücretli yerlerde sürünüyor bunlar da bir türban meselesidir tutturdular gidiyorlar.”

Füsun Madencioğlu

“Başörtüsü krizi yaşanmaması gereken bir durumdu. Durduk yere kriz çıktı. Din ayrımı yapan biri değilim. Müslümanım türbana da karşı değilim ama küçük yaşta çocukları kapatmalarına ben karşıyım. Çocukları bırakacaksınız ve okuyacak ondan sonra kapanmak isterse gençler kendi karar verecek. Tek sorun başörtüsü değil, yapılması gereken çok daha önemli işler vardır. Eğitim, sağlık, yollar ve daha birçok sorun varken türbanı konuşmasınlar, sorunlarla ilgilensinler.”

Ali Güler

“Durduk yere bir başörtüsü krizi çıktı ve tüm toplumu gerdi. Tüm çocukların kıyafet kurallarına uyarak okula gitmeleri gerekiyor. Ülkede başörtüsünden daha önemli sorunlar vardır. İnsanlar ihtiyaçlarını alamıyor ve herkes perişan oldu. İnsanlar marketlere geliyor ve bakıp bakıp bir şey alamadan geri dönüyor. Bu türban meselesini bırakıp ta ülkenin gerçek sorunları ile uğraşsınlar.”

Bahire Korcan

“Çocuklar okuldan çıktıktan sonra isterse başörtüsünü takabilir. Biz böyle şeylere alışık değiliz. Biz Türkiyelileri sevmiyoruz veya türbanlıları sevmiyoruz diye bir durum yoktur ancak bu dayatmalara karşıyız. Ülkenin başörtüsünden daha önemli sorunlar var. Kıbrıs sorunu var, pahalılık var ve bir de her şeye zam var o nedenle bu kadar sorun varken bir de türban krizi çıkardılar.”

Ali Seylani

Bu sorun 50-100 yıl önce rahmetli Doktor Fazıl Küçük ve onun liderliğindeki kadrolar tarafından çözülmüştü. Çocukların okula giderken başörtüsü takmasını biz doğru bulmuyoruz. Bütün dünya medeniyete doğru yol alırken biz Arap şeriatına özeniyoruz. Biz burada iftar çadırları kurduk ve iftar yemekleri yapıldı ve hiç kimse bunu sorun etmedi ancak okullardaki dayatma kabul edilir değildir. Okulların kıyafet tüzüklerine herkes uymalıdır. İş bu ülkeyi yönetenleri bile rahatsız ediyor ki Cumhurbaşkanının eşi bile bu konuya karşı olduğunu açıklıyor. Bu ülkenin başörtüsünden ziyade daha önemli sorunları vardır. Kıbrıs sorunu, göç sorunu, ekonomik sorunlar ve yoksullaşan halk ve çok daha fazla sorun varken bunlarla ilgilenmeleri gerekiyor. İnsanların ihtiyacı düzgün bir sağlık, düzgün bir eğitim ve düzgün bir ulaşımken durduk başörtüsü ile uğraşıyoruz.”

Ersan Kaplan

“Başörtüsü krizinin hükümet ortağı YDP’nin ürettiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Okullarda başörtüsünü kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkede yol yok, hastane yok, eğitim sorunu varken başörtüsü mevzusu bu kadar önemli mi? Beklentimiz de artık bu yöneticilerden kalmamıştır.”