Sibel Tatar ne demişti?

Sibel Tatar yaptığı paylaşımda şunları belirtmişti:

“Mutlu çocuklar nerede? Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisi ile sokaklara dökülmesi... Akşam çok emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşte olacaktım. Başörtüsüne karşı değilim, saygı duyuyorum. Zamanında Türkiye'de üniversitelere başörtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardandım. Eğitim hakkı üniversite yaşındaki reşit bir kızın elinden alınamazdı. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının ailelerinin isteği üzerine başını örtüp ulu önder Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım. Bu ülkede artık bir alternatif okul var; Hala Sultan İlahiyat Koleji. Bu yazıyı vicdanımla, mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında Umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum.”

