Türban krizi siyasete malzeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem türban krizi hem eşi Sibel Tatar’ın konuyla ilgili ortaya koyduğu görüşlerle ilgili açıklama yaptı. Eşinin bir vatandaş olarak kendi hassasiyetlerini dile getirdiğini söyleyen Tatar, türbanın siyasete malzeme yapıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gündemi meşgul etmeye devam eden türban kriziyle ilgili açıklama yaptı.

Tatar, açıklamasında, kıyafet tüzüğü konusunun siyasete malzeme yapıldığını ve sanki “Laiklik” ilkesinden uzaklaşıldığı imajı yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edindiğini, söz konusu tüzüğün de bu durumu değiştirmediğini ve değiştirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “tarih boyunca ne Rum ne de İngiliz’in baskıları, Kıbrıs Türk halkını bu yoldan geri döndürememiştir” dedi.

Fırsat eşitliği ve eğitim hakkının engellenemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okul üniformasının bir düzen getirme amaçlı olduğunu ve başörtüsünün üniformanın esasını bozmadığını sadece inanç özgürlüğü çerçevesinde ele alındığını belirtti. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. İfade özgürlüğünde bulunmak ve eylem yapmak en temel haklardan biridir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda kendi hassasiyetlerini dile getirdiğini, herhangi bir konuda kendisinden farklı düşünmesi ve bunu dile getirmesinin de Kıbrıs Türk halkının demokratik ve hoşgörülü yapısının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dinde zorlama olmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dinde zorlama olmadığını ve olmayacağını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, demokrasi çerçevesinde herkesin inancına saygı duyulması gerektiğini ve kimsenin dini inançları nedeni ile hedef gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yaşanan tartışmaların ülkede kutuplaşmaları derinleştirmekten başka bir şeye yaramayacağını da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kesimleri sağduyulu bir şekilde davranmaya ve olayı başka yerlere çekmeden daha iyi bir eğitim sistemine odaklanmaya davet etti.



Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025, 02:09