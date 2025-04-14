Halk sokağa döküldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaklaşık 100 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Suhrawardy Parkı ve civarında bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi, Filistin bayrakları taşıyarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, taşıdıkları sembolik tabutlarla Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu çocuk, genç, yaşlı demeden katledilen sivillere dikkati çekti.

Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi İsrail'i desteklemekle suçladı.

Çoğunluğu Müslüman olan 170 milyondan fazla nüfuslu Bangladeş'in İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 50 bin 933 kişi hayatını kaybetti, 116 bin 45 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu belirtiliyor.

