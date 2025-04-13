Ayağı kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağjusa’da Kombos Meydanı olarak bilinen cadde üzerinde bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 66 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Gür yaralandı. Gür’ün ayak bileğinde kırık tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi ile Üççakırlar Caddesi kavşağında, HZ 317 plakalı aracıyla seyir halinde olan 23 yaşındaki Mehmet Ali Yurtseven, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapınca, LH 855 plakalı motosikletiyle ilerleyen Ali Gür’e çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gür, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Gür, Ortopedi Servisi'nde müşahedeye alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

