Bu iddia cevaplanmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), pek çok öğretmenin sıra numarası almasına rağmen aşı yapılmadan geri gönderildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenler için hazırlanan Coronavirüs aşısı programıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 18 Haziran Cuma ve dün, pek çok öğretmenin aşı merkezlerinde saatler öncesinden sıra numarası almasına rağmen aşılanmadan geri gönderildiğini iddia etti.

Elmalı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığının aşılama programında belirtilen 14.00-18.00 saatleri arasında yeterli personel olmadığı iddiasıyla aşılama yapılmadığını da belirtti.

Elmalı, öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin geçen hafta başlatılan sürecin; hükümet tarafından “öngörüsüz, plansız bir şekilde yürütüldüğünü” ve “büyük bir kaos ortamının yaratıldığını” savundu.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Aşı Takvimine’ göre bugün öğretmenlerin aşılanması tamamlanacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Sendika, “henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin olduğunu belirtti ve öğretmenlerin aşılanmasında yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurularak aşı takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiğini kaydetti.