Vekiller gerildi

Meclis Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nın “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici Özel (Ad-Hoc) Komite’nin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada geçici komite 26 kabul, 18 ret, 1 çekimser oy çokluğu ile onaylandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul, başkanlığın sunuşları ile başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın “Seçim Tarihini Belirlemek Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak Ve Görüşmek Üzere Geçici Özel Komite”nin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı okundu.

Özyiğit: Halkın önüne çıkmak en doğrusu

Karara yönelik söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin “aynı teraneye devam ettiğini” ifade ederek, bu konudaki inadı anlamadığını söyledi. Hep beraber uzlaşı bulmak yerine inat ve ısrarla “bizim değdiğimiz olur” dendiğini ifade eden Özyiğit, uzlaşı çağrısında bulundu.

Yasaların, tüzüklerin görmezden gelindiği eleştirisinde bulunan Özyiğit, Meclis’in işlevini bitirdiğini, o yüzden halkın önüne çıkmanın en doğrusu olacağını kaydetti. Özyiğit, demokrasinin yasaların tüzüklerin ayaklar altına alındığını ifade ederek, önerilerin geri çekilip uzlaşı bulunmasını istedi.

Özersay: Ocak 2022’ye sıcak bakıyoruz…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, hükümetin “metazori” ilerlemeye devam ettiğini belirterek, seçim tarihi belirleme çalışmalarının sürdüğünü anlattı ve gayriresmi istişarelerle Ocak 2022 tarihinin öne çıktığını kaydetti. Ancak bu konuda bir ilerleme sağlanamadığını yanıtlar alamadıklarını anlatan Özersay, Ocak 2022’ye sıcak baktıklarını söyledi, ancak geçici komitenin yasalara aykırı olduğu konusundaki görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

Erhürman: Yaşananlar kabak tadı verdi…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yaşananların “kabak tadı” verdiğini ifade ederek, hükümet programında seçim için Ekim tarihinin yer aldığını ve o tarihin belirlenip bu işin bitmesinin en doğrusu olacağını, fakat işlerin buraya kadar geldiğini söyledi.

Erhürman, normalin bu olduğunu ancak Meclisin çalışmaz duruma getirildiğini, çünkü seçim tarihi ve yasa konusunda tek taraflı adım atılmak istendiğini ifade ederek, bunun normal olup olmadığını sordu, UBP’ye yönelik kurultay eleştirisinde bulundu.

Bu yaşananların ülke tarihinde görülmediğini ifade eden Erhürman, yaşananları “maskaralık” olarak niteledi, muhalefetin “yok” hükmünde sayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erhürman, gidişatın son derece karanlık olduğunu ve sorumlusunun da UBP olacağını ifade etti.

Arıklı: Ocakta seçim için…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurarken seçim tarihini Ekim olarak belirlediklerini ancak ortaklarının kurultay hassasiyetini değerlendirdiklerini ve Ocak ayında bir seçimle muhalefet ile anlaşmayı amaçladıklarını sıcak baktıklarını söyledi.

Berova: Nihai karar Meclis’in

UBP adına kürsüye çıkan Girne Milletvekili Özdemir Berova da, grup başkan vekili olarak söz aldığını, muhalefetin “kara senaryolar” yarattığını ve kötü algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Berova, seçim tarihini belirleme ve oy verme yetkisine sahip olanın yüce Meclis olduğunu, nihai kararı komitenin değil Genel Kurul’un, milletvekillerinin vereceğini kaydetti.

“Önce ülke” dediklerini vurgulayan Berova, UBP’nin “tek başına iktidar” olacağını söylemesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Özersay: Geçitkale Havalimanı ne oldu?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Başbakana toplumun menfaatini gözeten 3 konuda sorular ve öneriler başlıklı konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın 3 binden fazla Rum ve yabancının Maraş’taki mallarıyla ilgili başvuru yapıldığını açıklandığını ancak kendisinin bunun yüzde 10’u kadar olduğunu bildiğini, bu rakamın ne zaman ne şekilde elde edildiğini bilmek istediğini belirten Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla yapılacağı söylenen çalışmaları eleştirerek, komisyonun başkan ve üyelerinin hala belirlenmemiş olduğunu hatırlattı.

Özersay, Geçitkale Havalimanı konusunda herhangi bir adım veya açıklama görmediğini belirterek, içinde bulunulan şartlarda bunun üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu belirterek “ 20 Temmuz’da başkalarının yapacağı açıklamalardan mı öğreneceğiz konunun detaylarını “diye sordu.

Saner: Sosyal konut için TOKİ ile görüştüm

Başbakan Ersan Saner, geçmişte asgari ücretin oybirliğiyle belirlendiği dönemde Özyiğit’in yine açlık sınırı altında olunduğunu belirttiğini hatırlatarak, kendilerinin ne yaptığının farkında olduğunu söyledi.

Maraş bölgesinde AB projesi olarak projelendirilen kanalizasyon altyapısının zaten çoğu yerde çalışmadığını, Kapalı Maraş ve açık Maraş ayrımı gözetmeden açıklama yaptığını söyledi.

Sosyal konut konusunda kendisinin de TOKİ’yle görüştüğünü ,en önemlisi kaynak sorunu olduğunu kaydeden Saner, Taşınmaz Mal Komisyonuna 344 civarında başvuru olduğunu, cumhurbaşkanının 3 bin kadar Rum’un başvuru yapmasına imkan sağlanacağını söylemek istediğini belirtti.

İHA, SİHA’larla ilgili bir adım atılacaksa açıklama yapılacağını, kendisine bu konuda bir talep gelmediğini ifade eden Saner, 500 bin aşı hedefinin de neredeyse gerçekleştiğini belirterek, “sağlıktaki başarıyı ekonomik alana yaymak için adım atılacağını” kaydetti.

Bir sonraki oturum perşembeye

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda “Kişisel Veriler Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu tasarı ve önerilerin kabulüyle Meclisin dünkü oturumu sona ererken, bir sonraki oturum 24 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Kişisel Veriler Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin rapor, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 02:33