Büyük başarı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olurken, Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Genel Kurulu’nda, Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Kuveyt, Filipinler, Malezya’dan üst düzey temsilcilerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dönem Başkanlığına Hırvatistan Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Dr. Miljenko Bura, Başkan Yardımcılığı’na ise Ahmet Savaşan seçildi.

Kurullarda 30 ülke yer alıyor…

Genel Kurulun Konseyin Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın divan başkanlığında gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, İcra, Yüksek İstişare, Denetim Kurullarında, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya,

Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan’ın da içinde yer aldığı 30 ülkeden profesyonellerin görev yapacağı belirtildi.

