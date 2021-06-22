Hayat normale dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi…

Konuşmasının sonunda merakla beklenen kısıtlamaların kaldırılıp, kaldırılmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.

Aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık.

Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin bu cendereden kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Hamdolsun oldukça iyi yere geldik.

Aşılama 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız.

30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz.

Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır.

Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz.

Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir miktar devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.

Toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.

Müzikli yerlerde izin 24.00'e kadar

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece Kusura bakmasınlar çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.