Protokol imzalandı

Afet İLBAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Edirne’deki Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu imza koydu.

Protokol, Trakya Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacını taşıyor.

İmza töreni öncesinde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, heyete “hoş geldiniz” diyerek, yükseköğretim ile ilgili sıkıntıların tartışıldığı bir dönemde böylesi önemli bir protokolün imzalanmasının önemini belirtti.

Öğrencilere de seslenen Bakan Amcaoğlu, “Trakya Üniversitesi’nin kapıları sizlere daha da açıldı” ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu: Kıbrıs bizim canımız

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, üniversitenin geçmişinden bahsederek, şu an da 42 bin öğrencileri bulunduğu, bunların 5 bininin 64 ülkeden gelen uluslararası öğrenci olduğunu kaydetti. Tabakoğlu, coğrafi yakınlıktan dolayı en çok Balkanlı öğrencilerin üniversiteyi tercih ettiğini ifade ederek, çok saygın ve şu anda önemli görevlerde yer alan mezunları bulunduğunu söyledi.

“Kıbrıs bizim canımız, yavru vatanımız” diyen Tabakoğlu, KKTC’deki önemli gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Üniversitenin imkanlarından KKTC’yi faydalandırmak istediklerini dile getiren Tabakoğlu, Başbakan Ersan Saner’in Trakya Üniversitesi’nden mezun olduğuna dikkat çekti ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

