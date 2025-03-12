‘Foto Yücel’ sevenlerine veda etti

Onurlu'nun vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Onurlu’nun naaşı, Girne’de bugün Nurettin Ersin Paşa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Zeytinlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

1 Mart 1944’te Baf’ta doğan, Limasol’da büyüyen ve 1974 sonrasında Girne’de yaşayan Yücel Onurlu, Kıbrıs’ta birçok tarihi olayı fotoğraflamasıyla da tanınıyor.

1966’da Limasol’da ilk fotoğraf stüdyosunu açan Yücel Onurlu, Girne’de de uzun yıllar mesleğini sürdürdü.

Başbakan Üstel, Yücel Onurlu için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Onurlu’nun kaybı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Üstel’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Ülkemizdeki fotoğrafçılık mesleğinin duayenlerinden, Girne’mizin sembol ismi, aynı zamanda UBP Girne Belediyesi Meclis üyesi Hakan Onurlu’nun kıymetli babası Yücel Onurlu’nun hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhum Yücel Onurlu’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025, 09:49