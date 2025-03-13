Top Kremlin’de

ABD Başkanı Donald Trump, "Heyetimiz Rusya'ya gidiyor, ateşkes Rusya'ya bağlı. Umarım ateşkes sağlayabiliriz. Ateşkese dair pozitif mesajlar aldık." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabul etti.

Basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendiren Trump, Cidde'de önceki gün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

Trump, "Büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." dedi. Bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtten Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için Moskova'ya nasıl baskı yapacağı ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını söyledi.

ABD Başkanı, "Umarım buna gerek kalmaz. Evet, finansal anlamda hoş olmayacak şeyler yapabilirsiniz. Finansal olarak bir şeyler yapabilirim. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump dün ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelerle ilgili, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.