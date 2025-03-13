10 milyar açık

Merkez Bankası, 2024 yılı dördüncü çeyreğine ait ekonomik verileri içeren bültenini yayınladı. Bültende yer alan verilere göre; bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2024 yılının Aralık ayı sonunda Eylül ayına göre yüzde 9,04 artarak 329 milyar 507,3 milyon TL’ye yükseldi.

2024 yılı Aralık ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamı 130 milyar 954,3 milyon TL, mevduat toplamı ise 256 milyar 355 milyon TL oldu. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 39,74 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 34,98’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 16,61’lık payla MDC ve yüzde 8,66’lık payla diğer aktifler kalemi takip etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kredilerde yüzde 42,27 artış oldu. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, pasif toplamının yüzde 77,80’i mevduat, yüzde 10,32’si öz kaynaklar, yüzde 5,95’i bankalara borçlar ve yüzde 5,93’ü ise diğer pasifler kalemlerinden oluşuyor.

2024 yılı Aralık ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 88 milyar 867,1 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 22 milyar 41,5 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde mevduatın 63 milyar 56,1 milyon TL’si Türk parası cinsinden, 193 milyar 298,9 milyon TL’si ise yabancı para cinsinden olup, bir önceki çeyreğe göre Türk parası cinsinden mevduatta yüzde 21,3, yabancı para cinsinden mevduatta ise yüzde 2,42 artış gerçekleşti.

Bütçe gelişmeleri

2024 mali yılında bütçe gelirleri ve giderleri sırasıyla 75 milyar 616,8 milyon TL ve 85 milyar 215,4 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında 263 milyon TL olarak gerçekleşen bütçe açığı, 2024 yılında 9 milyar 598,6 milyon TL’ye yükseldi. Bütçe gelirlerinden TC yardım ve kredilerinin çıkarılması sonucu oluşan yerel gelirler toplamının bütçe giderlerini karşılama oranı 2023 yılında yüzde 85,7 iken 2024 yılında yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Bütçe açığının giderilmesi için en önemli finansman kaynağı olan TC yardım ve krediler kaleminin yerel gelirlere oranı 2023 yılında yüzde 15,9 iken 2024 yılında yüzde 19,7 seviyesinde oldu.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yoluyla toplam 3 milyar 53,2 milyon TL borçlanıldı, 2 milyar 958 milyon TL DİBS geri ödemesi yapıldı ve böylece 95,2 milyon TL net borçlanma gerçekleşti. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na kısa vadeli avans (KVA) kullandırılmadı. 2023 yılsonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 786,2 milyon TL iken, 2024 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 6 milyar 78,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Buna göre bir yıllık dönemde borç stoku 5 milyar 292,4 milyon TL tutarında arttı. 2024 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stokunun 3 milyar 18,8 milyon TL’sini DİBS stoku, 3 milyar 59,8 milyon TL’sini ise KVA bakiyesi oluşturdu. 2024 yılı sonu itibarıyla DİBS stokunun 1 milyar 313,2 milyon TL’lik kısmı kamu kurum ve kuruluşları için ikrazen ihraç edilen DİBS’lerden oluşuyor.

