Gazimağusa’ya coşkulu veda

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları, geçtiğimiz pazartesi günü saat 20.00’de, geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda etti. Bin 800’e yakın mezun, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp DAÜ Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte mezunlara DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ personeli ve aileler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünün ardından mezunlar DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplandı. Coşkulu kalabalık, meydanda mezuniyet kutlamalarına devam etti.