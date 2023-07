Orman Dairesi, önümüzdeki 10 gün boyunca etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangın riskine karşı “kırmızı alarm” durumuna geçtiğini duyurdu.

Daire, ikinci bir bildiriye kadar ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı. Orman içerisine giren yolları kullanmak zorunda olan vatandaşların izin almaları gerektiği belirtildi.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden dün yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre bölgenin önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalması, sıcaklığın önümüzdeki 10 gün boyunca 40-43 santigrat derece üzerine çıkması ve bağıl nemin de yüzde 20’ye kadar düşmesi beklenmektedir” denilerek, Dairenin konuyla ilgili “kırmızı alarm” durumuna geçtiğini duyurdu.

Orman Dairesi, ormanların korunması amacıyla Fasıl 60 Orman Yasası altında yayınlanmış “Orman Koruma Faydalanma Tüzüğü” Madde 18 (1)’in Müdürlüğe verdiği yetkiye dayanarak ikinci bir bildiriye kadar ormanlara girişin yasaklandığını duyurarak, orman içerisine giren yolları kullanmak zorunda olan vatandaşların en yakın orman istasyonundan izin almaları gerektiğini vurguladı.

Orman Dairesi açıklamasında yangın tedbirlerini de hatırlattı:

“1- Yasa gereği 1 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Aşağıda belirtilen Ateşli Piknik Alanları alınan kararın dışındadır:

a. Bedis Piknik alanı

b. Kantara Piknik Alanı

c. Alevkayası Piknik Alanı

d. Taşkent Piknik Alanı

e. Boğaz Piknik Alanı

f. Kozanköy Üçyol Piknik Alanı

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

2- Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

3- Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4- Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

5- Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

Orman Dairesi, ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarının ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymalarının yeni acılar yaşanmaması için elzem olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın tamamen geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve hepimizin oksijen ve yaşam kaynağı olan ormanlarımızı koruma konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır” denildi.