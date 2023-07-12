Hedef; KKTC’nin güçlenmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Anavatan Türkiye ve KKTC olarak hep birlikte daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz. Hem güçlü büyük Türkiye’yi, hem de egemen güçlü KKTC’yi hep birlikte daha ileriye götüreceğiz” dedi. Kurtulmuş, ilk yurt dışı resmi ziyaret için dün KKTC’ye geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Dr. Fazıl Küçük’ün daha sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Ant Mezarını ziyaret etti. Merhum liderlerin anıtlarına çiçekler bırakan, özel defterleri imzalayan Kurtulmuş, kabirlerin başında dua etti. Kurtulmuş daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüştü. Kurtulmuş, daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Boğaz Şehitliği’ni de ziyaret etti.

KKTC bir milli kimlik olarak vardır

Temasları esnasında açıklama yapan Kurtulmuş, Kıbrıs müzakereleri başlığı adı altında yürütülen görüşmelerde hep kabul eden taraf, hep müzakerelere olumlu yaklaşan tarafın Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmasına rağmen uluslararası alanda Güney Kıbrıs ve buna bağlı olarak Yunanistan’ın şımartıldığını ve Kıbrıs sorunun o çerçevede bir çözümsüzlüğe mahkum bırakıldığını anlattı.

“Gelinen noktada çözüm belli. Kuzeyde artık KKTC bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır. Bugün artık uluslararası anlamda tanınmaya hazır bir KKTC vardır” diyen Numan Kurtulmuş, önümüzdeki süreçte uluslararası alandaki KKTC’yi tanımaya yönelik veya en azından Kıbrıs Türkünün varlığını uluslararası alanda tescil etmeye yönelik adımların atılmasıyla KKTC’nin egemenliği konusunda beklenen adımların atılacağına inanç belirtti.

Türkiye’nin her hal ve şart altında egemen, bağımız KKTC’nin haklarının sonuna kadar savulması için Kıbrıs Türk halkının yanında olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Bu pozisyonumuzu her şart altında sürdürmeye kararlıyız” dedi.

“Esas meselenin KKTC’nin gelişerek, güçlenerek daha da ileriye doğru götürülmesidir” diyen Numan Kurtulmuş, bu amaçla Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları azami seviyede yerine getirmeye gayret ettiğini aktardı.

Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı projelere değinen Kurtulmuş, 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Ercan Havaalanın yeni binasının açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Kurtulmuş, yeni Cumhurbaşkanlığı binası ve Meclis binasının da en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Önümüzdeki süreç içinde hayata geçirilmesi planlanan projelere de değinen Numan Kurtulmuş, projelerle amaçlanın KKTC’nin egemenliğini, bağımsızlığını güçlü bir şekilde sürdürmek ve aynı zamanda KKTC’nin ekonomisini de güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin ikinci asrının ilk parlamentosunun sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye için çalışacağına işaret ederek, bu konuda üzerlerine çok büyük görevler düştüğü bilinci içinde hareket ettiklerini belirtti.

El ele gönül gönüle

Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve Kıbrıs her zaman olduğu gibi el ele gönül gönüle mücadelesini sürdürecek. Türkiye, hem dünyada, hem bölgede sözü geçen, gücü tesirli bir Türkiye haline dönecek, hem de KKTC’nin bu bölgede egemen varlığıyla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bu bölgedeki Akdeniz’deki, mavi vatandaki hak ve sorumlulukları KKTC’mizin egemenliği mavi vatanda da tescil edilecek. Böylece hep beraber el ele Anavatan Türkiye ve KKTC olarak hep birlikte daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz. Hem güçlü büyük Türkiye’yi, hem de egemen güçlü KKTC’yi hep birlikte daha ileriye götüreceğiz.”

