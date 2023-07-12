20 Temmuz’a ciddi hazırlık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Ercan Devlet Havaalanı’nın açılışı ve buna yönelik hazırlıklar, ekonomik durum, asgari ücretin değerlendirilmesi, kablo ile elektriğin buraya getirilmesi gibi bir takım konuları gözden geçirdiklerini belirtti.

Bütçe açıkları olsun, kamu maliyesi olsun, hayat pahalılığı olsun, tüm bu konularda içerde yapılan değerlendirmelerde eski bir maliye bakanı ve eski bir başbakan olarak görüşlerini paylaştığını kaydeden Tatar, hem başbakan hem de bakanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar dün bir süre başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısından çıkışta yaptığı açıklamada, Başbakanın daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını ifade ederek, çeşitli konuları gözden geçirdiklerini kaydetti.

DAÜ’deki sıkıntılar…

Doğu Akdeniz Üniversitesi konusunun da ele alındığını söyleyen Tatar, yaşanan bir takım sıkıntılara yönelik görüşlerini paylaştığını belirtti.

Tatar, "Genel kanaat tabi ki orada bazı tedbirlerin alınmasına yönelik beklentilerin olduğudur. Bu konuda Sayın Başbakanın talimatıyla Sayın Eğitim Bakanı çalışmalarını sürdürecektir” dedi.



Kıbrıs meselesi…

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, özellikle Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in son zamanlardaki AB ve BM nezdindeki girişimlerini dile getirdi.

Tatar, Rum liderin Avrupa Birliği devletlerini ziyaret ederek, Birleşmiş Milletlere baskı kurarak müzakerelere 2017 yılında Crans Montana’da bırakılan yerden devam edilmesi için BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyine baskı yaptığına dikkat çekti.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak kesinlikle böyle bir sürecin başlatılmasına müsaadeleri olmadığını ve bu görüşlerini yazılı olarak da dile getirdiklerini kaydeden Tatar, yeni siyasetin ve egemen eşitliğin teyidiyle bir müzakere sürecine geçilebileceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti temaslarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelere de değinerek, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmekte olduğunu kaydetti.



Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı (KÜB) ve Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, heyette, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kıbrıs İlim Üniversitesi Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Şükrü Çankaya, Girne Amerikan Üniversitesi CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş yer aldı.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan zor günlere işaret ederek, koronavirüs salgını döneminde ülkeye öğrencilerin gelemediğini, uzaktan eğitime geçildiğini, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle de sorunlar yaşandığını ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen üniversitelerin ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitime yapılan yatırım ve kazanılan tecrübeyle, KKTC’nin eğitim konusunda marka değerinin korunarak, yüceltileceğine ve eğitim kalitesinin artacağına inanç belirtti.

Arslanbaş ise, yükseköğrenimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023, 09:45