Ömer KADİROĞLU

Girne’nin tanınmış avukatlarından Seyhan Yıldırım dün silahlı saldırıya uğradı. Yıldırım’ın ofisine giden 21 yaşındaki Yiğit Balaç, avukatın bacağını isabet alarak, bir el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sol diz altından yaralanan Yıldırım ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Koşarak kaçan saldırgan ülkeden çıkış yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandı. Poliste sorgulanan zanlının ifadesinde “Küfür etti, vurdum” dediği öğrenildi.

Diyalog’a konuşan Yıldırım ise zanlıyı tanımadığını ifade etti.

Randevulu saldırı

Elde edilen bilgilere göre; saldırgan önceki gün Yıldırım’ın ofisini arayarak, bir davası olduğunu söyledi ve dün için randevu aldı.

Girne Mahkemelerine 80 metre uzaklıkta bulunan Yıldırım’ın ofisine dün saat 11.00 sıralarında giden zanlı, hukuk bürosunun bekleme salonuna alındı. Yıldırım görüşmek için yanına gittiğinde saldırgan belindeki silahı çıkararak, bir el ateş etti.

Sol diz altından yaralanan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avukat Yıldırım’a ateş açtıktan sonra Türk Mahallesine doğru koşarak kaçan saldırgan yurtdışına kaçmak için Ercan Havalimanı’na gitti. Sınır kapılarında önlem alan polis, zanlıyı çıkış yapmak isterken yakaladı.

Silahı boş eve attı

Zanlı, yakalanmasının ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayda kullanılan silahın da zanlının attığı boş ve harabe evde bulunarak emare alındığı belirtildi.

Küfür iddiası

Poliste sorgulanan zanlının ifadesinde önceki gün Girne’de sahilde Yıldırım’ın kendisine küfür ettiğini, bu nedenle saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Yıldırım: Sıcak havada kat kat giyinmişti, şüphelendim

Seyhan Yıldırım ise zanlıyı tanımadığını ifade ederek, şunları anlattı:

“Görüşmek için randevu almıştı. Ofise saat 11.00 sıralarında geldi. Beş dakika sonra yanına gittim. Sıcak havaya rağmen kat kat giyinmişti. Şüphelendim ve “Hayrola bu sıcakta bu kıyafet nedir” dedim. Tam bu esnada silahı çıkararak, ateş etti. Sekreterim ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldım. Tedavimin ardından kendi isteğimle taburcu oldum. Olayın bir davayla ilgisi olabilir. Şüpheli gördüğüm dava dosyalarını inceliyorum. Ancak olayın küfürle alakası yoktur. Saldırganı zaten tanımıyorum. Polis olayı aydınlatacaktır.”

Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken, “Mahkemelere 80 metre uzaklıkta böyle bir olay yaşanması endişe vericidir” dedi.



Barolar Birliği saldırıyı kınadı

Bu arada Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avukat Seyhan Yıldırım’a yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede tırmanışa geçen şiddet olaylarına işaret edilerek, şiddetin bugünkü mağdurunun ise Avukat Seyhan Yıldırım olduğu belirtildi. Yıldırım’a yapılan saldırının kınandığı açıklamada, faillerin bir an önce yakalanması istendi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Huzur ve güvenli bir ülkede yaşama hakkımızı tesis etmekle birincil derecede sorumlu olan hükümet ve kolluk güçlerinin, bu görevlerini yerine getirmek ve böylesi olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız” denildi.

Erhürman: Ciddi bir güvenlik sorunumuz var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Avukat Seyhan Yıldırım’ın Girne’deki bürosunda silahla vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, kamuoyu algısında söz konusu olayın her gün gazetelerde okunan pek çok olayın yanına ekleneceğini belirtti.

“Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık” diyen Erhürman, bu sorunun ciddiye alınmadan geçirilen her gün büyüdüğünü kaydetti.

Atlı: Güvenlik zafiyeti oluştu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, hukuk camiasında da, ülkenin diğer tüm alanlarında da kendini dünden daha çok hissettiren güvenlik sorununun Meclis’in ve iktidarın en önemli gündem maddesi olması gerektiğini savundu.

TDP adına yazılı açıklama yapan Atlı, bir avukatın, mahkemelerin olduğu bölgedeki ofisinde sabah saatlerinde kurşunlanmasının ülkedeki güvenlik zafiyetinin göstergesi olduğu görüşünü dile getirdi.