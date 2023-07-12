Merit Park Hotel bünyesinde yer alan çocuk kulübü Meritta Club yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

‘Ayrıcalıklı çocuklar, mutlu aileler’ mottosuyla yoluna devam eden Meritta Club, 2023 yazı için çocuklara özel, yepyeni bir formatla gerek sportif gerekse eğlence dolu program başlattı.

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Meritta Club önderliğinde yürütülen Meritta Kids Football Academy projesi, tahmin edilenin üzerinde katılımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk hedefi çocuk gelişimi olan bu Academy, “futbol sadece futbol değildir” disiplini ile tasarlandı.

Seçkin ve nitelikli aktiviteleriyle çocuklara takım ruhu, planlama, atletizm temelli gelişim egzersizleri, doğru antrenman teknikleri, teknik bilgileri, aidiyet duygusu aşılamayı, sağlıklı beslenmeyi ve ruhsal gelişimi amaçlandı.

Profesyonel yolculuk

Önderliğini Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü UEFA A lisanslı Baş Antrenörü Kadir Çelik, A Takımı Yardımcı Antrenörü Ensar Bek ve Meritta Club Koordinatörü Burak Sarıkaş’ın üstlenmiş olduğu Meritta Kids Football Academy, karma futbol anlayışı ile kız-erkek herkesin aynı anda yer alabileceği şekilde özel olarak tasarlanmış bir platform haline getirildi.

Antrenörlüğünü Emre Ayyılmaz ve Sena Bendirbek’in yaptığı ilk antrenmana aileler de yoğun ilgi gösterdi. KKTC’de bir ilk olan aktivitede, antrenman sahasına kurulan su istasyonları, antrenman sonrası çocuklara sunulan meyve takviyeleri, sağlıklı gıdalar ve duş imkanları ile profesyonel futbol kamplarını aratmayan Merit Park Hotel, farklı projelere imza atmayı sürdürüyor.