KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı ulaşım ve otellerde konaklama bilgileri Güney Kıbrıs’ta paniğe yol açtı. Güney Kıbrıs’ta İngilizce yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, Ercan Havalimanını kullanan yabancıların yanı sıra Kıbrıslı Rumların sayısında ciddi artışların olduğunu belirterek, bu durumun güneydeki siyasileri oldukça düşündürdüğünü belirtti. Gazeteye göre; Ocak-Mayıs döneminde 7 bin 500 Kıbrıslı Rum kuzeydeki otellerde 14 bin gece konaklama yaptı.

Rusların ve İranlıların Kuzey Kıbrıs’a yönelik ilgisinin arttığına dikkat çeken gazete; bu yılın ilk 5 ayında 18 bin Rus vatandaşının Ercan, Gazimağusa Limanı ve Karpaz Marina’dan KKTC’ye giriş yaptığını belirtirken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 3 kat artış anlamına geldiğini belirtti.

Gazetenin haberinde İran vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs’a yönelik ilgisine de dikkat çekiliyor. Gazeteye göre yılın ilk 5 ayında, 16 bin İran vatandaşı Kuzey Kıbrıs’a geldi. Bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Yılın ilk 5 ayında 400 bin kişinin Kuzey Kıbrıs’taki tesislerde konakladığı, bunların yüzde 75’inin Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, Alman ziyaretçi sayısının da 25 bine ulaştığı ifade edildi. Alman turistlerin KKTC’de 115 bin geceleme yaptığı kaydedildi.

Kara sınır kapıları

Mayıs sonuna kadar bu yıl içinde kara sınır kapılarından Kuzeye geçenlerin sayısı 3 milyona ulaşırken; bu rakamın bir milyon 200 bini Kıbrıslı Rumlara ait.

Aynı dönemde güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise bir milyon olarak ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023, 09:44