‘Tarihin en kritik süreci’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, 11 Temmuz Basın Günü mesajında, tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtti.

Akar yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutfaktan başka bir şey düşünemez hale gelen vatandaşların gazete okuma alışkanlığını terk etmeye başladığını ve bunun da ciddi sıkıntılar yarattığını belirterek, “Okur sayısı azalıyor, medyada kalite düşüyor, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplum yanlış yönlendiriliyor. ” dedi.



Akar şunları kaydetti:

“Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları vardır. Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır. Ne var ki; devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyada büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.”

Televizyonlarda kalite düşüyor

“Küçük ülkemizde gazete ve televizyon sayısının gereğinden çok daha fazla olduğunu biliyoruz” diyen Akar, devletin belirli koşullarla bunu düzeltme yerine, televizyonlarda uydu desteğini kaldırdığına dikkat ekti.

“Gazete ve televizyon sayısının fazla olmasını, KKTC’deki demokrasinin gelişmişliğine veya başarılı bir yayıncılığa bağlayamayız. Tam tersi yaratılan ortamda yayın kalitesi sürekli gerilemektedir. Hemen herkes bundan şikayetçi olduğu halde herhangi bir önlemin alınmaması da düşündürücüdür.” ifadelerini kullanan Akar, gerek basın yayın kuruluşları, gerekse sektörde çalışanlar açısından çanların çalmakta olduğuna dikkat çekerek, daha da geç olmadan önlem alınmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023, 09:46