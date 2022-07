‘Geçim derdi’  her şeyi etkiledi

Kurban Bayramı’nın son gününde Diyalog’a konuşan vatandaşlar, geçim derdinin ön plana çıkması nedeniyle ‘eski heyecanın yaşanmadığını’ söyledi.

Uzak mesafedeki aile yakınlarının dahi ziyaret edilemediğini belirten vatandaşlar, ilk kez bu kadar buruk bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Ne dediler?



Erkan Kaya

“Her şeyden önce buruk bir bayram geçirdik. Bu bayram çocuklarımız yanımızda değildi ve iyi bir bayram olmadı. Bir diğer sorun da ekonomik sıkıntıların yarattığı olumsuzluklardı. Daha önceki bayramlarda çocuklarımız yanımızdaydı ancak ekonomik şartlar, uçak biletleri ve geçim derdi derken pek de iyi bir bayram geçirmedik. Eski bayramlarda çok daha güzel günler geçiriyorduk. En azından pahalılık yoktu ve insanlarda bir bayram heyecanı vardı. Şimdi bu zamanda pek mümkün değildir.”



İbrahim Yağmur

“Bu bayramı pek de iyi geçirmedik. Eski bayramlar cıvıl cıvıl ve heyecan doluydu. Eskiden çocuklarımızla bir yerlere gider dolu dolu bir bayram geçirirdik. Ancak bu bayram evden çıkamadık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle buruk bir bayram geçirdik. Bu bayram ekonomimiz müsaade etse ailemizle bir yerlere gitmek, sevdiklerimizi ziyaret etmek ve elimiz boş gitmemeyi isterdik ancak pahalılık ve zamlar nedeniyle bunları yapamadık.”



Ufuk Atlas

“Bu bayram evde çocuklarımızın gelmesini bekledik ve bayramın birinci günü çocuklarımızla öğle yemeği yiyerek bir gün geçirdik. Bayramın iki ve üçüncü gününü de Karpaz’da kardeşim ve annemle geçirdik. Daha önceki bayramlarımız da benze şekilde geçerdi ancak daha rahat bir ortamda geçerdi. Şimdilerde maddi sıkıntılar nedeniyle her istediğimizi yapamıyoruz. Yapamadığımız için de daha kısıtlı bir şekilde bayram geçiriyoruz. Çocukluğumdaki bayramlar şimdilerde asla yoktur. Girne kapısında ve Çağlayan bölgesinde bayram yerleri kurulur şenlik içinde bir bayram geçirilirdi. O zamanlar bambaşkaydı ancak şimdiki bayramlar işten izne çıkılıyormuş gibi geçiyor.”



Bedri Kılıç

“Eskiye nazaran berbat bir bayram geçirdik. Hayat pahalılığı nedeniyle buruk bir bayram geçirdik. Eskiden bayramlarda çocuklarımı bayram yerine, denize, pikniğe götürüyordum ancak bu bayram bunların hiçbirini yapamadım. Normal zamanda bile ihtiyaçlarımızı alamıyorken bayramda hiçbir şey yapamadık. Buruk geçti diyebiliriz.”



Fettah Karakuzu

“Bu bayram benim için en kötüsüydü çünkü annemi kaybettim. Eskiden bayramlarda yaptığımız aile ziyaretlerimizi bu bayram yapmadım. Eskiden bayramlarda aile büyüklerimizi ziyaret eder gidemediklerimizi telefonla arar ,bayramlarını kutlardık. Bu bayram dediğim gibi benim için en kötü bayram oldu.”



Fatih Dağ

“Bu bayram keyifli bir bayram geçirdik. Elimizden geldiğince ziyaretlerde bulunduk. Daha önceki bayramlarda daha güzel şeyler yapılıyordu, hediyeler alınıyor, geziliyor ve tatile çıkılıyordu ancak şimdilerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski bayramlar gibi olmuyor. Umarım bundan sonraki bayramlarda biraz daha iyi bir ortam sağlanır ve güzel bayramlar yaşanır.”



Hüseyin Yazıcı

“Dört günlük bayram süresinde ilk kez bayramın son günü dışarıya çıktım. Mezarlara bile gidip kaybettiklerimizi ziyaret edemedim. Moral yok, ihtiyaç çok ve geçim sıkıntısı nedeniyle artık hiçbir şeye keyfimiz kalmadı. Bir kurbanlık 4 buçuk 5 bin lira civarında ve her yıl kestiğimiz kurbanı bu yıl kesemedik. Eski bayramlarda yemekler yapılır, kazanlar kaynar, kavurmalar yapılırdı ancak bu bayram kimse evden çıkamadı ve buruk bir bayram geçti.”



Halit Doğan

“Bu bayram İstanbul’daki ailem yanıma geldi ve bayramı öyle geçirdik. Bayramı ailemle geçirdiğim için iyi bir bayram desek de eskiden çok daha güzel geçiyordu. Eskiden memlekete gider kurbanımızı keserdik ancak bu bayram ne memlekete gidebildik ne de kurban kesebildik. Geçim derdi nedeniyle artık hiç bayram havası yaşayamıyoruz. Eskiden maaşımı aldığımda ihtiyaçları karşıladıktan sonra elimde bir miktar para kalıyordu. O zaman da bir şeyler yapma şansım oluyordu ancak şimdilerde sadece ödendiğim gün para görüyorum, sonra hepsi bitiyor.”



Yücel Angın

“Eski bayramlarda insanlar her şeyi her zaman bulamadığı için büyük heyecanla bayramlık kıyafetler ,ayakkabılar alınır, yemekler hazırlanır ve coşkuyla bayramlar kutlanırdı. Şimdilerde her istediğimizi her zaman bulabiliyoruz ancak bu bayram da ekonomik sıkıntılar gölgesinde kutlandı. Bu bayram buruk geçse de inşallah bundan sonrası daha iyi olur.”