"Geçinemiyoruz"

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde gelirlerin azalmasına karşın, tüketim maddelerine sürekli zam yapıldığını belirten vatandaşlar “Artık fiyatları kontrol edemez duruma geldik. Devlet buna bir çare bulmalı” diyor.

Diyolog muhabirinin “son zamanlarda en fazla hangi ürünlere zam geldi?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, narenciye ülkesinde limonun 17 liraya kadar yükseldiğini, tavuk, süt ürünleri, sebze ve meyve fiyatlarının artmasıyla birlikte geçinmekte zorlandıklarını söylüyor.

Ne dediler…?

Yaşar Mete

“Son zamanlarda birçok temel ihtiyaç ürünlerine zam yapıldı. En uygun fiyat karşılaştırmaları yaparak alışveriş yapıyoruz. Son zamanlarda en fazla fiyat artışı sebze ve meyvede yaşandı. Narenciye ülkesiyiz ancak limonu gün geliyor 19 liraya alıyoruz. Yapılan artışlar herkesin olduğu gibi benim de aile bütçemi etkiliyor. Eğer gıda ürünlerine artış yapmak zorunda kalıyorlarsa o zaman asgari ücrete de artış yapmalıdırlar ki halk artan fiyatlar karşısında ezilmesin.”

Yılmaz Üngüder

“Son zamanda birçok ürün zamlanırken, halk her geçen gün daha da fakirleşiyor. İnsanların alım gücü pandemi döneminde çok düştü ve artan fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını alamıyor. En uygun yerleri bulup, oralardan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda en fazla yükseliş tavuk, süt, meyve sebzede yaşandığını gözlemledim. Giderlerimiz her ay 300-400 lira artıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bir çözüm bulunması ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapılmasıdır.”

Osman Öğüt

“Alışverişe geldik ve ihtiyacımız olan gıda ve temizlik malzemeleri alıyoruz. Son zamanlarda birçok ürünün fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Yapılan artışlar halka pek de iyi yansımıyor. Üç kuruş veriyorlar 10 kuruş geri alıyorlar. Geçtiğimiz ay aldığımız ürün bu ay daha yüksek fiyata satılıyor. Bütçemiz her geçen gün kötü etkileniyor. Hayat her geçen gün daha zorlaşıyor. Biz bugünkü şartlarda 30 yıl geriye gittik. Talebimiz yetkililerin halkın refahı ve menfaati için çalışmalarıdır.”

Sedat Oygar

“Son zamanlarda birçok ürüne ciddi zamlar yapıldı. Pandemi ile birlikte alım gücünü kaybeden vatandaşlar sağlık giderlerinden ve temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Daha önce yaptığımız alışverişin şu anda yarısını ancak yapabiliyoruz. Liste hazırlıyoruz ve her alacağımız ürünün en ucuzun almaya çalışıyoruz. Özellikle bebek sütleri, bezleri ve mamalarında ayrıca tavuk ve süt ürünleri ile ayçiçek yağında çok ciddi ciddi bir artış oldu. Tabi sadece bunlarda değil, sayılabilecek çok daha fazla ürün vardır. Yetkililerden pahalılığı önleyecek önlemler almalarını bekliyoruz.”

Mustafa Esev

“Son zamanlarda yapılan zamlar ve ürünlerin fiyatlarındaki artışlar o kadar can yakar oldu ki nerede 10-20 kuruş indirim varsa oraya koşar olduk. Aylık alışverişime daha önce et ürünleri dışında bin 800 civarı ödeme yaparken şimdi temel ihtiyaçların bedeli 2 bin 500’ü geçiyor. İhtiyaçlarımızdan çok fazla kısarak hayatımızı idame ediyoruz. Arabalarımıza benzin koymaya, lastiklerini değiştirmeye inanın ki gücümüz yoktur.”

Eşref Babahan

“Pandeminin başlamasıyla birlikte yaşanan ekonomik krizi fırsata çevirdiler ve her gün temel ihtiyaçların fiyatlarında artışlar yapılıyor. Bugün başka yarın bambaşka fiyatlarla temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yetkililerin denetim yapmamasını da fırsat bilerek istedikleri gibi fiyat belirliyorlar. Bir ürün için ödediğimiz maddi bedel neredeyse her hafta değişiyor. Hal böyle olunca da ihtiyacımız olanların tamamını karşılayamıyoruz. Yetkililerin bu artışlara dur demesini ve halkın rahatça yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

Hüseyin Yazıcı

“Birçok ürüne zamlar yapıldı. Ayın birinde maaş aldık, ayın üçü ve cebimizde para kalmadı. Yapılan artışlar nedeniyle halk olarak çok daha zor bir hayat yaşar olduk. Özellikle son zamanlarda meyve, sebze, et ve süt ürünlerinde çok ciddi yükselişler oldu. Bir tüp 107 liraya çıktı. Birçok dairede evrak ve harçların ödemeleri toplanıyor ancak yine para yok yine para yok. Geçen sefer 10 kuruş maaşları arttırdılar bugün 110 kuruş olarak yapılan zamlarla geri alıyorlar. Ben otobüs şoförüyüm ve yakıtı taksitle alıyorum. Halk perişan oldu, açlık çekiyor ancak siyasiler 300-400 bin liralık araçları ile hala daha siyaset, kurultay ve iktidarla muhalefet kavgası yapıyorlar. Ben elektriği, suyu ve alışverişi nasıl öderim diye kara kara düşünüyorum ancak siyasiler halkın refahı için bir düşünce içerisinde değildirler.”