‘Kupayla motive olduk’

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen KTSYD kupasını tarihinde 2. kez müzesine götürmeyi başaran Yonpaş Dumlupınar'ın tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Türkkan Delideniz, hem kupa şampiyonluğunu hem de yeni sezon öncesi duygu ve düşünceleri hakkında Diyalog Spor Servisine açıklamalarda bulundu.

"Kupayla başlamak bizi ve camiamızı motive etti"

Pandemiden dolayı futbola verilen uzun bir aradan sonra böylesine güzel bir kupa maçıyla ülke futbolunun başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten tecrübeli kaleci, "Mütevazi, genç ve çok yetenekli bir takımımız var. Sezona kupayla başlamak bizi ve camiamızı oldukça motive etti" dedi.

"Asya bebeğin tedavisine katkımız olduysa ne mutlu bize"

Gelirinin SMA hastası Asya bebeğin tedavisine bağışlanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren başarılı kaleci, "Futbol camiası olarak Asya bebeğin tedavisine katkımız olduysa ne mutlu bize. Maça gelen futbol severlere de teşekkür ederim. Umarım tedavisi olumlu yönde ilerler" ifadelerini kullandı.

"Umarım herkese güzel ve zevkli bir maç izlettiririz"

Yeni sezonda üç yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele edeceklerini ve ligin ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacaklarını belirten tecrübeli Milli kaleci, "Umarım herkese güzel ve zevkli bir Mağusa derbisi izlettiririz. Ligin Mağusa derbisi ile başlayacak olması şehrimizde heyecanı da artırıyor. İyi olanın kazanacağı bir maç olsun. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

