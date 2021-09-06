Soruşturma yapılacak

Girne'ye bağlı Lapta’da lise kantinin camını kırdıkları tespit edilen 16 yaşındaki zanlılar A.T. (K) ve B.A. (K) kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların yaşının küçük olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi.

Elde edilen bilgilere göre; zanlılar 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde Şht. Şevket Kadir Caddesi üzerinde bulunan Lapta Yavuzlar Lisesi okul kantininin giriş kapısının camını kırarak içeri girdi.

Kantine giren zanlılar bir şey almadan çıkış yaptı. İki zanlı incelenen kamera görüntüleri sayesinde önceki gün tespit edildi.

Zanlıların okulun kantinine 250 lira hasar verdiği belirtildi. Mahkemenin zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdiği, polisin bu süre içerisinde ifade alacağı kaydedildi.