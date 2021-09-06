Fiyatlar yakıyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün tezgâha konan ürünler cep yaktı. Domates kilosu 12 liradan alıcı beklerken, fasulye 20 liradan satışa sunuldu.

Özellikle çocukların çok sevdiği meyve fiyatlarında yaşanan yükseliş aileleri mağdur ediyor. Pazar yerinde armut, nektarın ve şeftalinin kilosu 17 liradan tezgaha konarken, portakal 10 liradan alıcı bekledi. Sebze-meyvelerin pahalı olduğunu ifade eden vatandaşlar, alışverişe çıkmaya korkar hale geldiklerini söyledi. Vatandaşlar, “Çocuklarımıza meyve almak istiyoruz ama portakal dahi 10 liradan satılıyor. Armut, çilek, muz hangi meyveyi almaya kalksak fiyatı elimizi yakıyor” dedi.

Pazar yerindeki bazı sebze ve meyve fiyatları şöyle;

Bamya: 20 TL (Kilosu)

Salatalık: 10 TL (3 kilosu)

Soğan: 6 TL (Kilosu)

Patates: 5.50 TL (Kilosu)

Portakal: 10 TL (Kilosu)

Şeftali: 17 TL (Kilosu)

Domates: 12 TL (Kilosu)

Armut: 17 TL (Kilosu)

Muz: 9 TL (Kilosu)

Nektarin: 17.00 TL (Kilosu)

Mantar: 20 TL (Kilosu)

Patlıcan: 8 TL (Kilosu)

Fasulye 20 TL (Kilosu)

Çiçek: 17 TL (Kilosu)

Havuç: 6 TL (Kilosu)