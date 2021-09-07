Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17’ncisi organize edilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarından başarıyla dönüyor.

EKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları’nın 17’ncisini gerçekleştirdi.

Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapıldı. 36 takımın “en verimli araç” unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi elektrikli araç yarışmasında ana klasmanda ikinci yerli üretimde birincilik kazanarak gururlandırdı.

‘Bravo çocuklar’ dedirten başarıda Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, 50 bin liraya mal edilen araç 100 kilometrede bir lira yakarak enerji tasarrufu sağlıyor.

