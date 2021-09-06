Tedavi olacak

Suna ERDEN

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde Murat Yıldırım isimli şahıs uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının bir gram centetik cannabionid (bonzai) türü uyuşturucu maddeyi 200 liraya aldığı belirtildi.

Mahkemede söz alan zanlı ise bağımlı olduğunu, tedavi görmek istediğini ifade etti.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 4 Eylül 2021 tarihinde saat 23.20 sıralarında Güzelyurt-Mevlevi kavşağında gerçekleştirilen avcı kontroller esnasında Lefkoşa’dan Güzelyurt’a seyreden Murat Yıldırım’ın durdurulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada, bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlının suçüstü yakalandığını belirten polis, kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi, Güzelyurt'ta aranan bir şahıstan 200 TL karşılığında bir gram olarak aldığını ve içerisinden bir miktarını sigara yapıp içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresini onayladı. Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise bağımlı olduğunu, tedavi olmak istediğini söyleyerek, mahkemeden özür diledi.