Gençleri iş sahibi yapacağız

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyetini kabulünde, kırsal kesimde kalkınmayı sağlamak ve gençleri iş sahibi yapmak için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'yle imzaladıklarını Mali İş Birliği Protokolü ile de sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Birliği Başkanı Serhan Kara ve Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle Kuzey Kıbrıs Arıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Kozok ile bir araya geldi.

Başbakanlıktaki kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka üreticinin yanında olma sözü verdiklerini anımsatarak, çiftçilerin, hayvancıların, arıcıların, üreten kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün üretmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayan Üstel, “Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Biz de üreterek mücadele ettik ve özgürlüğümüze kavuştuk.” dedi.

Üstel, bugün Arıcılar Birliği’nin geçen gün de Çiftçiler Birliği’nin kendilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bu sözleri birlik başkanından duymak hem Başbakan olarak beni hem de hükümetimi çok mutlu etmiştir.” diye konuştu.

Kırsal kesimde kalkınmayı sağlamak ve gençleri iş sahibi yapmak için destek vermeye devam edeceklerini de söyleyen Üstel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'yle imzaladıklarını Mali İş Birliği Protokolü ile de bu sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Üstel, sağlanan destekler sayesinde işsizlik oranının yüzde 10'lardan yüzde 0,4’lere gerilediğine işaret ederek desteklerin gençleri teşvik ettiğini de dile getirdi.

Gençlerin bu ülkede iş kurması için hükümet olarak her türlü imkânı ve planlamayı yapma sözü de veren Başbakan Üstel, amaçlarının ülke insanının mutlu olması olduğunu söyledi.

Arı ve arıcı sayısı yüzde 40 arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımın her alanında destek vermeye ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çavuş, arıcılarla yaptıkları ortak çalışmada, sürdürülebilirliği yakalamak için uğraş verdiklerini, arıcılığı üç yılda kendi kendine yetebilen bir noktaya getirdiklerini kaydetti.

Arı ve arıcı sayısını yüzde 40 artırdıklarına işaret eden Çavuş, kovan başı desteği de sürdürülebilir noktaya taşıdıklarını belirtti.

Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla verilen desteği 40 kat arttırdıklarını ve artık sektörde genç arıcıların da yer almaya başladığını ifade etti.

600 üretici var

Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara, yaklaşık 600 üretici ve 25 bin koloniyle ülkenin bal ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kara, iklim koşullarının kendilerini zorladığını Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin desteğiyle çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.