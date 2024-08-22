Gençlik zehirlendi

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri, parkta şüpheli gördüğü 17 yaşındaki gencin üzerinde arama yaptı, iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tutuklanan M.F.S., uyuşturucuyu 18 yaşındaki Emirhan Kartal’dan aldığını söyledi. Polis Kartal’ı da tutuklarken, her iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Mücahitler Parkında tespit edilen zanlı M.F.S.’nin CÖŞ ekiplerini görünce kaçmaya başladığını, kısa sürede yakalandığını, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 30 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Surlariçi bölgesinde zanlı Kartal’dan aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Kartal’ın da tutuklandığını söyledi. Her iki zanlının evinde arama yapıldığını kaydeden polis, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen öğütücü bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

