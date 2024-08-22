Yargı ve deport

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ailevi meselelerine karıştığı gerekçesiyle, L.M. isimli kadını tokatlayan, bira şişesiyle kafasına vuran ve defalarca yumruk vurarak ciddi şekilde darp eden Eric Mathie Soh, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, zanlının, 18 Ağustos’ta saat 01.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, ailevi meselelerine karıştığı gerekçesiyle, L.M. isimli müştekinin sol yanağına bir kez tokat vurduktan sonra, bira şişesini kafasına vurduğunu ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı.

Polis memuru, zanlının, aynı gün tespit edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde, 2019 yılından itibaren ülkemizde izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ülkemizde kaçak olarak bulunan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

