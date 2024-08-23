Beğeni topladı

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi 13. Pulya Festivalinde anlamlı bir organizasyon yer aldı. Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından lenfoma kanseri Mehmet Dursun için dikilen kıyafetler, kampanya bittiği için SMA hastası 14 yaşındaki Davur Er yararına sergilendi.

Zahra Defilesinde sergilenen kıyafetleri Yeniboğaziçili genç kızlar taşıdı.

ZAYDER tarafından yapılan açıklamada Yeniboğaziçi halkına ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklama şunlar belirtildi:

“Lenfoma kanser olan Mehmet Dursun için bizlerle iletişime geçen Togay Menekşeli’ye söz vermiştik. Kıyafetleri diktik ama kampanya bitince ailenin talebi üzerine SMA hastası Davut Er adına bir defile olmasına karar verildi.

Yeniboğaziçi festival komitesine ve Togay Menekşeli’ye çok teşekkür ederiz. Defileye diktiğimiz kıyafetlerin bir takım özellikleri vardı. Mesut Ayar’ın gönderdiği tülleri kıyafetlere ekledik. Yeniboğaziçili kızlar bölgelerinde bu kıyafetleri sosyal sorumluluk bilinciyle çok güzel taşıdı. Güzel bir köyün güzel insanlarıyla elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Diktiği elbiseleri derneğimize bağışlayan Terzi Halil’e de yürekten teşekkür ediyoruz. Karınca kararınca herkes yüreğini ortaya koydu.”