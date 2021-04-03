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Güney Kıbrıs 65 ülkeye kapılarını açtı

Turizmde 65 ülkeye kapılarını açan Güney Kıbrıs’a bir günde 3 uçak dolusu İsrailli geldi

Güney Kıbrıs 65 ülkeye kapılarını açtı
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Turizm faaliyetlerini yeniden başlatan Güney Kıbrıs’ın, 65 ülkeden gelecek kişileri karantinaya almayacağı belirtildi.
 Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 65 ülkenin yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 kategoriye ayrıldığını yazan Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un açıklamalarına da yer verdi.
Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yeniden açılması için elinden geleni yaptığını, her şeyin epidemiyolojik duruma göre diğer ülkelerin seyahat talimatlarına bağlı olduğunu da söyledi. 
Gazete havalimanlarındaki dünkü görüntüsünde dramatik bir değişikliğin olmadığını, uçuşların aşamalı olarak yaz ayında artması yönünde de bir beklentinin bulunduğunu belirtti. 
Alithia gazetesi, İsrail’den yoğun turist akışının beklendiğini, daha ilk günden 3 uçak dolusu ziyaretçinin geldiğini bildirdi.
Habere göre Rusya ve Ürdün’den de turistlerin, ileriki günlerde Larnaka Havalimanına gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 04:00
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
salvatore dllare
salvatore dllare - 2 saat Önce

CORONA , BÖYLELİKLE GÜNEYDE MUHTEMELEN PATLAMA YAPACAK...ANASTASIADIS,ÇILDIRMIŞ OLSA GEREK.

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