Güney Kıbrıs 65 ülkeye kapılarını açtı

Turizm faaliyetlerini yeniden başlatan Güney Kıbrıs’ın, 65 ülkeden gelecek kişileri karantinaya almayacağı belirtildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 65 ülkenin yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 kategoriye ayrıldığını yazan Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yeniden açılması için elinden geleni yaptığını, her şeyin epidemiyolojik duruma göre diğer ülkelerin seyahat talimatlarına bağlı olduğunu da söyledi.

Gazete havalimanlarındaki dünkü görüntüsünde dramatik bir değişikliğin olmadığını, uçuşların aşamalı olarak yaz ayında artması yönünde de bir beklentinin bulunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, İsrail’den yoğun turist akışının beklendiğini, daha ilk günden 3 uçak dolusu ziyaretçinin geldiğini bildirdi.

Habere göre Rusya ve Ürdün’den de turistlerin, ileriki günlerde Larnaka Havalimanına gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 04:00