Şüpheli sayısı 4 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da şu anda 17 yaşında olan genç kıza henüz 14’ündeyken tecavüz ettikleri iddia edilen amcasının oğlu İ.G. (25), dayısının oğlu S.D. (24) ve Karpaz sakinlerinden S.Ç. (25) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada bebeğin babasının tespiti için üç zanlının yanı sıra şüpheli bir şahıstan daha kan örneği alındığı belirtildi.

Polis, DNA tespiti için henüz anneden numune alınamadığını, ilerleyen haftalarda riskin ortadan kalkması halinde örnek alındığını bildirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, 17 yaşındaki müşteki kızın babasının, polise kızının 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini anımsattı.

Polis müfettişi, bilgi almalarının akabinde, karantina otelinde bulunan müşteki kızdan ifade temin edildiğini ve zanlı İ.G.’nin, 2018 yılı içerisinde abisinin kaldığı öğretmen lojmanında ve müştekinin 16 yaşından küçük olduğu dönemde, tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis müfettişi, yine aynı zanlının, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ormanlık alanda kız tecavüz ettiğini ifade etti.

Polis, zanlı S.D.’nin ise 2020 yılı Ağustos ile Eylül aylarında kızı piknik alanına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, S.Ç.’nin de 2020 yılı Kasım ayı içerisinde müştekinin çıplak resimlerini göstererek, tehdit ile tecavüz ettiğini söyledi.

Zanlı İ.G.’nin, ifade vermediğini söyleyen Kara, iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı Dağ’ın ise kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı. Kara, Sergen Çobanoğlu’nun ise suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Cep telefonları mercek altında

Zanlıların cep telefonlarının, data incelemesinin sürdüğünü aktaran polis, DNA testi için riskli olmasından dolayı henüz numune alınamadığını, önümüzdeki haftalarda, riskin ortadan kalkması ile gerekli numunenin alınacağını da açıkladı. Polis, DNA tespiti için henüz anneden numune alınamadığını, ilerleyen haftalarda riskin ortadan kalkması halinde örnek alındığını bildirdi.

Meselenin ciddiyetine dikkat çeken polis, mahkemeden ek süre talep etti.

DNA için kan örneği alındı

Polis, 31 haftalık hamile kızın karnındaki bebeğin babasının tespitine yönelik DNA araştırması başlatıldığını, zanlılarla birlikte soruşturma bir iddia üzerine bir şahıstan daha kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde titizlikle yürütülen soruşturmanın etki altında kalacağını ifade ederek 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş ise 8 gün yerine zanlıların 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.