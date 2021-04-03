Sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.
Bahse konu iş yeri işletmecisi 2 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Polis kontrolleri sürüyor
Sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.
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