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10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis kontrolleri sürüyor

10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi. 
Bahse konu iş yeri işletmecisi 2 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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